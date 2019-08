Iberdrola baut kräftig Windparks, die Türkei ist ein Zins-Zock und die besten Goldminenfonds seit Jahresanfang: Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp 1: Iberdrola - Banker mögen Klima-Aktien

In der Extremadura, im Westen Spaniens, baut Iberdrola derzeit die größte Fotovoltaikanlage Europas. Vor der Ostküste Englands und in der Ostsee beginnt unter Führung des spanischen Energiekonzerns der Bau neuer Offshore-Windparks mit einer Kapazität von zusammen 1,2 Gigawatt - etwa der Leistung eines mittleren Atomkraftwerks. Der brasilianische Iberdrola-Ableger Neoenergia hat vor Kurzem am Fluß Iguaçu ein neues Wasserkraftwerk in Betrieb genommen, das eine Million Menschen mit Strom versorgt. Den Anteil von Strom aus Wind, Wasser und Sonne, der heute gut 40 Prozent seiner Produktion ausmacht, dürfte Iberdrola in den nächsten Jahren auf über 50 Prozent erhöhen. Bei der Erzeugung erneuerbarer Energien zählt Iberdrola weltweit zur Spitzengruppe - auch wenn die Spanier noch 16 Prozent ihres Stroms aus Atomkraftwerken gewinnen.

Finanzielle Power für die Expansion kommt aus dem klassischen Netzgeschäft. Etwa die Hälfte seiner Gewinne erzielt Iberdrola mit regulierten Einnahmen aus seinen Stromnetzen. In Brasilien und in den USA sind die Tarife in den vergangenen Monaten gestiegen; in Spanien rechnet Iberdrola damit, dass die Entgelte stabil bleiben. Nachdem der Nettogewinn im ersten Halbjahr um 16,6 Prozent auf 1,64 Milliarden Euro stärker als erwartet gestiegen ist, dürfte Iberdrola 2019 insgesamt einen Rekordgewinn von 3,3 Milliarden Euro erzielen. Die Bilanz ist mit 39 Prozent Eigenkapital gut gepolstert. Dass die Investmentbank Goldman Sachs gerade das Kursziel für Iberdrola um 18 Prozent auf 9,90 Euro hochgesetzt hat, sollte kein Nachteil für die Aktie sein.

Aktientipp 2: Cancom - Erfolgreich auf der Wolke

Die zunehmende Digitalisierung der Unternehmen, also die Umstellung auf vernetztes und internetbasiertes Arbeiten, beschert dem Münchner IT-Dienstleister Cancom eine Sonderkonjunktur. Cancom berät Unternehmen bei der Umsetzung und betreibt die IT-Systeme. Der wichtigste Wachstumstreiber sind dabei Cloud-Lösungen. Anders als im projektbasierten Geschäft schließen die Kunden hier mit Cancom mehrjährige Serviceverträge ab. Besonders gefragt sind sogenannte Hybrid-Cloud-Lösungen. Sie erfüllen datenschutzkritische Anwendungen (Private Cloud), bieten aber auch die Flexibilität von öffentlich zugänglichen Cloud-Lösungen (Public Cloud). Cancoms Investitionsoffensive der vergangenen Jahre in den Ausbau des Cloud-Geschäfts zahlt sich jetzt voll aus.

Eindrucksvoll bestätigt wird das vom jüngsten Zahlenwerk. Im zweiten Quartal schnellte der Umsatz um gut 40 Prozent auf knapp 422 Millionen Euro nach oben. Aus eigener Kraft, also bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen, lag das Plus immer noch bei beeindruckend hohen 32 Prozent. Das operative Ergebnis vor Wertberichtigungen (Ebitda) kletterte um 29 Prozent auf 28,5 Millionen Euro. Die Zahlen haben selbst die optimistischsten Erwartungen übertroffen. Gefreut hat das auch die Gründer Klaus Weinmann, Stefan Kober und Raymond Kober. Sie kontrollieren über ihre Beteiligungsholding Primepulse 10,63 Prozent des Aktienkapitals.

Trotz zahlreicher Zukäufe in den vergangenen Jahren ist die Nettoliquidität positiv, die Eigenkapitalquote beträgt 50 Prozent.

Aktien-Rückblick Robertet und Anleihetipp Türkei

Aktien-Rückblick: Robertet - Der Duft des Geldes

In den Bergen der Provence, rund 20 Kilometer nördlich von ...

