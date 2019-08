Indirekte Effekte des Handelskrieg zwischen China und den USA belasten die europäische Wirtschaft nach einer neuen Studie offenbar in Milliardenhöhe.

Der eskalierende Handelsstreit zwischen USA und China trifft einer Studie zufolge verstärkt auch andere Länder. So fallen allein für die EU zusätzliche Zollkosten über rund eine Milliarde Dollar an, wie am Freitag aus einer Analyse des Kieler IfW-Instituts hervorgeht.

Zudem habe China mehr zu verlieren als die USA, da die Volksrepublik viel stärker als Zulieferer in internationalen Lieferketten eingebunden sei. "Indirekte Effekte des Handelskriegs entstehen vor allem, weil mit Importzöllen belegte Produkte in den USA beziehungsweise China ...

