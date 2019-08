Das gilt auch und besonders für den Standortlogistiker Chemion Logistik: Der Gefahrgut-Spezialist schlägt an den Standorten in Leverkusen, Dormagen, Krefeld-Uerdingen und seinen beiden Außenlagern in Duisburg jährlich knapp 700.000 Paletten an Feststoffen und Flüssigkeiten um. Dazu unterhält der Betrieb insgesamt rund 70.000 Paletten-Stellplätze in Block-, Regal-, Schmalgangregal und Freilagern. Seit 2001 hantiert das Unternehmen eine große Zahl von Gefahrgut- und Lagerklassen für die Chemieindustrie.

Im Chempark Leverkusen bieten die Stellplätzen der 51 Regalzeilen des Gefahrgutlagers Platz für über 6.100 Paletten. Jeweils 200 Paletten werden im Wareneingang und Warenausgang tagtäglich umgeschlagen. Hubert Kubitza, verantwortlich für die Stückgutlogistik des Logistikers im Chempark, erklärt: "Gemäß BimSchV ist unser Stückgutlager für Stoffe mit besonders hohem Gefahrenpotenzial zertifiziert. Austretende Lösungsmittel der abgefüllten Basis-Chemie können verdunsten und sich mit dem Sauerstoff der Luft zu einem explosiven Gemisch vereinigen. Die räumlichen Bereiche, in welchen solche Atmosphären auftreten können, müssen deshalb als explosionsgefährdete Zonen gesondert gekennzeichnet sein. Gegen eventuelle Leckagen ist das Gefahrstofflager ferner mit Auffangwannen ausgestattet, und zur Verflüchtigung der explosiven Dämpfe auf der Front- und Rückseite ohne Außenwände offen gebaut."

Fahrzeuge ohne Zündquelle

Gesetzliche Vorschriften regeln sowohl Herstellung als auch Betrieb der Flurförderzeuge in der Ex-Schutz Ausführung. Die Kriterien sind hierbei die Art der explosionsgefährdeten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...