Geld zu verschenken Die Märkte befinden sich seit einigen Tagen wieder auf einer rasanten Achterbahnfahrt, die unter US-Präsident Donald Trump allerdings fast schon zur gefühlten Normalität wurde. Mit wenigen Tweets und der Ankündigung, ab September auch die restlichen chinesischen Importe in die USA mit einem Einfuhrzoll von 10% belegen zu wollen, versetzte er die Anleger einmal mehr in Angst und Schrecken. Viele Aktienkurse brachen ein, Gold und Silber legten dagegen auf ein Sechs-Jahres-Hoch zu. Hierzulande flüchteten Investoren in vermeintlich sichere Bundesanleihen, die nun über alle Laufzeiten erstmals eine negative Rendite einbringen. Aus Angst mit Aktien Geld zu verlieren - ein nicht unwahrscheinliches Szenario, sollte der ...

