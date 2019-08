Die Österreichische Post AG (Post) will im zweiten Quartal 2020 (noch fehlt das grüne Licht der Aufsichtsbehörde) ihr neues Finanzdienstleistungsgeschäft präsentieren und dann nach und nach in den 1.800 Filialen (davon 1.400 Post-Partner) österreichweit ausrollen. Wie ich dir berichtete (klick hier), hat die Post 80 Prozent an der Grawe-Tochter Brüll Kallmus erworben und baut diese jetzt zum Post-Partner ...

Den vollständigen Artikel lesen ...