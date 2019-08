Durch die Eskalation im Handelskrieg zwischen China und den USA gerieten die weltweiten Börsen zuletzt kräftig ins Wanken. Dies hat auch die Aktie des chinesischen Elektroautobauers BYD in Mitleidenschaft gezogen. Sie büßte mehr als 13 Prozent an Wert ein und sackte in dieser Woche auf ein neues 6-Monats-Tief bei 4,81 Euro ab. Die dortige Unterstützungszone konnte den Abverkauf zunächst bremsen. Dennoch hat sich das Chartbild erheblich eingetrübt. Der Kurs verläuft nun deutlich unterhalb der 50-Tagelinie ... (Alexander Hirschler)

