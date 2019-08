Die Aktie des kanadischen Cannabis-Produzenten Aurora Cannabis befindet sich seit Mitte März in einem Abwärtstrend. Dieser hält sich hartnäckig und erstickt alle Ausbruchsversuche im Keim. In dieser Woche starteten die Bullen einen weiteren Anlauf, wurden jedoch erneut auf Höhe der Trendlinie zurückgeworfen. Dementsprechend bleibt das Chartbild bärisch geprägt. Der Kurs verläuft unterhalb der 50-Tagelinie (EMA50) und der Supertrend zeigt eine bärische Marktphase an. Daraus folgt ein Verkaufssignal. ... (Alexander Hirschler)

