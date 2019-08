Nach einer Kurserholung am Vortag nach den Quartalszahlen von Thyssenkrupp hat die Aktie am Freitag wieder nachgegeben. Am Ende des DAX -1,31% fielen sie zeitweise um über fünf Prozent auf 10,33 Euro und markierten damit ein neues 16-Jahres-Tief. Grund dafür sind wohl Kursziel-Senkungen von mehreren Analysten. Analyst Eugene King von Goldman Sachs etwa wertete den Quartalsbericht von Thyssenkrupp ...

Den vollständigen Artikel lesen ...