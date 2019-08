09.08.2019 Beitrag von boersenradio.at (Hinweis: 2016 wurde der Umfang der Österreich-Berichterstattung im Börsen Radio Network deutlich erhöht. Dies geschieht mit finanzieller Zuwendung von http://www.boerse-social.com. Für 2017 soll dies weiter verstärkt werden. Unterstützer gesucht: Mail an office@boerse-social.com) 9:29 Audio hören boersenradio.at im Gespräch mit: Sebastian Wolf, ROSENBAUER INTERNATIONAL AG. Thema: Der Feuerwehrfahrzeughersteller Rosenbauer konnte im 1. Halbjahr 2019 zulegen: 12 % Plus auf 394,6 Mio. Euro. Handelskonflikt, Konjunkturdellen, geopolitische Unruhen, all das scheint sich bisher nicht auszuwirken. CFO Sebastian Wolf sieht dagegen eher den Trend, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...