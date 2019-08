In Kooperation mit http://www.businessinsider.de , einem Medium des Springer Verlags. Siehe auch http://www.finanzen.at . 9.08. 17:00: Apple Music, Spotify & Derer: Wie Streamingdienste die Musikindustrie rettenDie Musikindustrie wird das Jahr 2014 nicht so schnell vergessen. Die Umsätze fielen wie im Sturzflug, weltweit hatten sie sich im Vergleich zum Jahr 2000 halbiert. Der Tiefpunkt war errei ...>> Artikel lesen 9.08. 15:53: Vor 3 Jahren versprach Elon Musk die Solardach-Revolution - Teslas Kunden warten noch immer auf die LieferungDeren Hanson lebt in Lavon, Texas. Vor knapp zwei Jahren, im September 2017, hat er 1.000 US-Dollar für die Reservierung eines Solar Roof, eines Solardachs aus dem Hause Tesla, gezahlt. Einen L ...>> Artikel lesen 9.08 ....

Den vollständigen Artikel lesen ...