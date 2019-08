(shareribs.com) Frankfurt / New York 09.08.2019 - Biotech-Aktien verzeichnen in einem schwachen Marktumfeld Gewinnmitnahmen. Mologen verlieren wieder, auch Evotec und MorphoSys unter Druck. In New York klettern Papiere von Puma Biotech kräftig. Kurz vor dem Wochenende verliert der DAX 1,1 Prozent auf 11.714 Punkte, belastet ThyssenKrupp, Continental und Adidas. Für Bayer, Münchner Rück und Merck geht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...