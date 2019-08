Private Equity Holding AG / Schlagwort(e): Monatszahlen/Monatszahlen Net Asset Value per 31. Juli 2019 09.08.2019 / 18:00 --------------------------------------------------------------------------- NEWS RELEASE Zug, 9. August 2019 Net Asset Value per 31. Juli 2019 Der Net Asset Value (Buchwert) pro Namenaktie der Private Equity Holding AG betrug per 31. Juli 2019 EUR 81.50 (CHF 89.83). Unter Berücksichtigung der ausgeschütteten Dividende von 2.00 CHF am 17. Juli, entspricht dies einer negativen Veränderung von 2.4% in EUR und einer negativen Veränderung von 3.1% in CHF seit dem 30. Juni 2019. Die Korrektur des Aktienkurses von Aston Martin nach aktualisierten Prognosen zu Umsatz und Rentabilität wirkte sich im Monatsverlauf negativ auf die Wertentwicklung des PEH-Portfolios aus, was jedoch teilweise durch Währungsgewinne im Portfolio gemildert wurde. PEH erhielt Ausschüttungen von Kennet III aus dem Verkauf von WorldOne, einem Anbieter für Datenerfassungsdienstleistungen für das Gesundheitswesen, und ABRY Senior Equity IV aus dem Verkauf von Root Data Center, einem Betreiber von Colocation-Services und Rechenzentren der nächsten Generation mit maximaler Agilität und Effizienz. Im Juli hat PEH zwei neue Kapitalzusagen abgeschlossen: USD 5 Mio. für HIG Middle Market LBO Fund III, ein Mittelstands-Buyout-Fonds mit Zielunternehmen zwischen USD 50 Mio. und USD 500 Mio. Unternehmenswert, hauptsächlich in den USA und teilweise in Europa; sowie USD 1 Mio. für Balderton Capital VII, einem führenden Venture Capital Investor in Europa, der sich auf neu gegründete Technologieunternehmen konzentriert, die das Potenzial haben, das Branchenumfeld auf globaler Ebene zu verändern. *** Die Private Equity Holding AG (SIX: PEHN) ist eine börsenkotierte Beteiligungsgesellschaft für Private-Equity-Anlagen. Sie bietet institutionellen und privaten Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Die Private Equity Holding AG verfolgt das Ziel, durch Investitionen in ausgewählte Private Equity Funds und selektive Direktinvestitionen einen langfristigen Wertzuwachs zu erzielen. Erträge aus dem Portfolio werden einerseits reinvestiert, andererseits als jährliche Ausschüttungen an die Aktionäre weitergeben. Das Portfolio der Private Equity Holding Gruppe wird verwaltet von Alpha Associates, einem unabhängigen Manager und Berater für Investitionen in Private Equity, Private Debt und Infrastruktur mit Sitz in Zürich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Anna Knaub, Investor Relations, anna.knaub@peh.ch, Telefon +41 41 726 79 80, http://www.peh.ch Grundlagen der Net Asset Value Berechnung und Disclaimer Der Net Asset Value (NAV) pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 2,604,018 per 31. Juli 2019 (30. Juni 2019: 2,604,461). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien von Invest Europe (ehemals EVCA) erstellt. Die Bewertungen von Fonds Beteiligungen basieren auf den NAVs gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Fonds. Die Fair Values von Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden anhand geeigneter Bewertungsmodelle ermittelt. Die Bewertung von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften erfolgt zum Marktwert. Der NAV der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat nach dem Unternehmensfortführungsprinzip (Going concern) berechnet und üblicherweise innerhalb von sechs Handelstagen nach Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fonds Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten NAV gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.