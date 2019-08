Teva ist eines der Unternehmen von Warren Buffett. In der aktuellen Wochenanalyse zeigt sich, dass der Großinvestor schwitzen wird. Vermutlich werden die Short-Käufer derzeit mehr Geld verdienen. Auch am Freitag ging es um immerhin 3,7 % nach unten. Technik im Keller Der Wert ist in einem klaren charttechnischen und technischen Abwärtstrend. Dies ist nicht zu verdrängen, nachdem es innerhalb eines Monats gleich um 21 % nach unten gegangen war. Der Wert hat den tiefsten Punkt seiner Geschichte erreicht ... (Frank Holbaum)

