Wirecard ist mit einem kräftigen Minus aus der Handelswoche gegangen. Am Freitag ging es für das Unternehmen um deutliche 1,5 % nach unten. Damit dürfte der Wert in den kommenden Tagen einen kleinen Rucksack mitschleppen. Denn die Notierungen sind an eine wichtige formale Untergrenze im laufenden Abwärtstrend geraten. Sollte die Aktie sich nach dieser Woche nicht direkt erholen, kann es düster werden. Wirecard: Zweifacher Boden - Vorsicht Die Aktie hat in der zurückliegenden Woche gleich zweimal ... (Frank Holbaum)

