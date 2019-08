Steinhoff hat in den vergangenen Tagen eine relativ große Schwäche gezeigt. Nun ging es überraschend aufwärts. Die Aktie hat am letzten Tag der Handelswoche einen Aufschlag in Höhe von etwa 3,3 % geschafft. Damit nähert sich der Wert wieder einer kleinen Erholung an, heißt es. Möglicherweise gelingt auch der Durchbruch nach oben, so die Meinung der charttechnischen und der technischen Analysten mit Blick auf den Freitag. Steinhoff: Noch immer keine Entscheidung Noch immer allerdings ist keine Entscheidung ... (Frank Holbaum)

