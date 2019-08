Was für eine fantastische Woche für Wirecard - könnte man meinen. Der Zahlungsdienstleister präsentierte am Mittwoch starke Zahlen: Der Konzern-Umsatz ist im zweiten Quartal um 36,7 Prozent gestiegen, das EBITDA um 35,8 Prozent. Das Ergebnis nach Steuern legte gar um 50,7 Prozent zu. Danach kamen die Analysten einhellig zur Erkenntnis: Kaufen! Kursziele von bis zu 240 Euro wurden aufgerufen. Wirklich hervorragend. Tja, wenn da nicht dieses entscheidende Detail wäre: Der Aktienkurs wollte all den ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...