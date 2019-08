Die Deutsche Flugsicherung gilt als Hauptschuldiger für viele Flugverspätungen. Wie ihr Chef Klaus-Dieter Scheurle sein Unternehmen verteidigt und was es braucht, um die Probleme dauerhaft in den Griff zu bekommen.

Klaus-Dieter Scheurle ist seit 2013 Vorsitzender der Geschäftsführung bei der Deutschen Flugsicherung (DFS). Im Auftrag des Bundes kümmert sich sein Unternehmen um die Sicherheit am Himmel.

WirtschaftsWoche: Herr Scheurle, wie fühlen Sie sich als Buhmann des Luftverkehrs?Klaus-Dieter Scheurle: (Erstaunt) Warum sollte ich das sein?

Sie gelten als Hauptschuldiger für die vielen Flugverspätungen. Weil Ihre Lotsen Flugzeuge im Zickzack fliegen lassen, steigt die Umweltbelastung. Und dann bremsen Sie auch noch die Energiewende, weil Sie 1000 Windräder rund um Flughäfen verbieten.(Lacht). Das sind ja ganz schön viele Vorwürfe. Doch anders als früher halten sich die ernst zu nehmenden inzwischen in Grenzen. Aber Falsches wird durch Wiederholungen nicht richtiger, Ihre Auflistung hat mit der Realität wenig gemein. Fakt ist: Die Lage am deutschen Himmel und in Europa ist deutlich besser als im vergangenen Jahr und die Ursachen für Verspätungen sind vielfältig. Mehr als vier von fünf Flügen erreichen ihr Ziel pünktlich. Die Zahl der verspäteten oder gecancelten Flüge ist rückläufig. Nach Angaben der europäischen Flugsicherungsagentur Eurocontrol betrug die durchschnittliche Verspätung von Januar bis Juni 2019 pro Flug zwölf Minuten - im ersten Halbjahr 2018 lag der Wert noch bei 14,1 Minuten. Der Anteil der europäischen Flugsicherungen daran betrug in den ersten sechs Monaten 1,1 Minuten. Das entspricht in etwa der Dauer eines Ampelstopps. Zum Thema Umweltbelastung: Es gehört zu unseren Aufgaben, Belastungen durch das Fliegen so gering wie möglich zu halten. Darum sorgen wir nachweislich für möglichst kurze Flugwege und fördern neue Abflugverfahren, die für weniger Fluglärm und geringeren Kerosinverbrauch sorgen. Im Übrigen unterstützt die DFS Windkraft wo immer möglich. Wir gehen beim Bau von Windenergieanlagen an die Grenze des Zulässigen und lehnen fast keine Neubauten im Umfeld von Navigationsanlagen ab. Diese Flugsicherungsanlagen sind für die Luftfahrt noch immer unverzichtbar, sie können durch Windkraftanlagen gestört werden. Daher kann es aufgrund der Nähe zu einer Flugsicherungsanlage zu einer Ablehnung eines Bauvorhabens kommen. Sicherheit hat für uns immer absolute Priorität.

Trotzdem beklagt Lufthansa-Chef Carsten Spohr die ihm verordneten Zickzack-Umwege für seine Flugzeuge.Für den deutschen Luftraum gilt das sicherlich nicht. Im ersten Halbjahr 2019 lag hier die Abweichung von der kürzesten Strecke bei unter vier Kilometer pro Flug. Das ist weniger als die Länge der Startbahnen am Frankfurter Flughafen.Aber an den vielen Flugverspätungen besonders in 2018 sind die Flugsicherungen schuld.Nein. Und es ist nicht zielführend und anhand der Verteilung von Verspätungsursachen auf die Systempartner auch nicht zutreffend, alleine die Flugsicherungen verantwortlich zu machen. Nur ein gut funktionierendes Gesamtsystem kann das Qualitätsversprechen den Passagieren gegenüber einlösen. Richtig ist: Wir sind mitverantwortlich. Das "Central Office for Delay Analysis" von Eurocontrol wertet anhand von Befragungen der Cockpitbesatzungen monatliche Verspätungswerte aus. Die Statistiken zeigen, dass unterm Strich die europäischen Flugsicherungen 2018 einen Anteil von 21 Prozent an den Verspätungen verursacht haben. Der Wert ist im ersten Halbjahr 2019 deutlich auf rund 16 Prozent gesunken. Für die DFS ist mir wichtig festzuhalten: Die Flugsicherung hat einen beitragenden Faktor zur Verspätungssituation, sie ist aber nicht gänzlich dafür verantwortlich.

Laut Eurocontrol hat Ihr Haus in 2019 aber für doppelt so viele Verspätungen gesorgt wie in 2018.Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Denn wir werden in diesem Jahr wohl nur geringfügig mehr Verspätungsminuten generieren als im vergangenen Jahr. Grundsätzlich gilt, dass nicht alle Verspätungen, die uns zugerechnet werden, auch von uns verursacht werden. Beispielsweise, wenn Flüge nicht pünktlich starten konnten, weil Gepäck mit Verzögerung verladen wurde, Passagiere zu spät kamen oder es ein technisches Problem gab. Doch weil wir besonders in Verkehrsspitzenzeiten eine neue Startzeit nicht sofort, sondern beispielsweise erst für eine halbe Stunde später erteilen können, gibt es eine Verspätung. Die wird seit Jahrzehnten als flugsicherungsbedingte Verspätung bezeichnet und uns zugerechnet.

Lief es bei den Verspätungen bisher in diesem Jahr besser?Ja. Wir hatten sowohl an Ostern und Pfingsten als auch bisher in den Sommerferien deutlich weniger Verspätungen als in den beiden vergangenen Jahren. Damit alle diese Flüge möglichst ohne Verspätung an ihr Ziel kommen, hat die DFS bereits im Vorfeld zahlreiche Maßnahmen umgesetzt. Beispielsweise die erweiterte Vier-Center-Initiative, mit der wir den oberen Luftraum ...

