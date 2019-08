Per Wochensaldo ist die Aktie von Nordex schwer unter Druck geraten. Der Wert musste einen Abschlag von immerhin mehr als 6 % hinnehmen. Damit ist das Minus der beiden vergangenen Wochen bereits über 15 % groß. Entweder es ergibt sich eine neue Einstiegschance auf günstigerem Niveau - oder nach dieser Woche kommt der große Ausverkauf. Nordex Aktie: Was passiert hier? Die Stimmung in der abgelaufenen Woche ist jedenfalls relativ schlecht. Immerhin konnte das Unternehmen am 5. August eine Erfolgsmeldung ... (Frank Holbaum)

