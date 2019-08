Beim Verkehr steht die deutsche Energiewende vor großen Herausforderungen. Sie kann gelingen, aber nur international.

Elektromobilität gilt bei vielen als Königsweg zur Verringerung des CO2-Ausstoßes. Ich halte die alleinige Konzentration auf batteriebetriebene Motoren jedoch für einen Irrweg. Stattdessen müssen Politik und Industrie technologieoffen sein, um eine "Mobilitätswende" hin zu Fahrzeugen mit geringerem CO2-Ausstoß zu bewerkstelligen. Diese ist unabdingbar für den Klimaschutz.

Allen ist klar, dass die Zukunft der Mobilität Deutschlands nicht in konventionellen Motoren liegen wird, die Benzin oder Diesel aus Erdöl verbrennen. Dieser Konsens reicht von den Umweltverbänden über die Wissenschaft und die Politik bis zur Automobil-Industrie. Doch die deutschen Autobauer produzieren nicht nur für den Binnenmarkt, sondern zu weitaus größeren Anteilen für ausländische Märkte. Sie müssen deshalb die jeweils spezifischen Bedingungen dieser Länder im Blick haben. Das gilt nicht nur für den Absatz, sondern auch für alle Umweltschutzbemühungen und CO2-Bilanzen: Wo kommen Rohstoffe her? Welchen Strommix gibt es wo? Wie ist die Infrastruktur für Ladestationen, zum Beispiel in den verschiedenen Regionen der USA oder Russlands? Denn klar ist auch: Es zählt nicht, was aus dem Auspuff - sofern vorhanden - rauskommt, sondern was in der Atmosphäre landet. Dort werden Treibhause wirksam und dort muss gemessen werden. Und für CO2 gibt es keine lokale oder regionale Atmosphäre, sondern nur eine globale!

Das heißt, man muss den gesamten Produktionsprozess und die Lebenszyklen aller Komponenten betrachten. Die Energieversorgung der deutschen Automobilität besteht im Moment zu etwa 90 bis 95 Prozent aus Importen von Benzin und Diesel. Nur zu etwa 5 Prozent tragen Erneuerbare Energien in Form von Biodiesel oder "E10"-Benzin zur Fortbewegung der Autos bei.

Aktuell beträgt die Importquote der gesamten Energie Deutschlands über alle Sektoren - Elektrizität, Wärme, Mobilität - etwa 75 bis 80 Prozent. Weniger als 15 Prozent des deutschen Energiebedarfs werden aktuell aus Erneuerbaren Energien gedeckt, davon zwei Drittel aus Biomasse, also nur ein Drittel aus "heimischen" Solar- und Windkraftanlagen. Dieser Anteil wird sich durch den Zubau von Windkraft- und Solar-Anlagen in den nächsten Jahren erhöhen müssen. Doch in Deutschland gibt es weder genug Sonne, noch genügend Wind, um ausreichend grüne Energie im Land zu erzeugen. So hat ein Jahr zwar 8760 Stunden - doch im Schnitt scheint die Sonne in Deutschland davon nur 1000 Stunden (Photovoltaik). Ohne ausreichend Speicherkapazität und Leitungen reichen die Sonnenstunden bei Weitem nicht. Und um Energie aus Wind an Land und vor der Küste zu erzeugen, stehen in Deutschland jährlich nur zwischen 1200 und 2400 Stunden zur Verfügung. Von Akzeptanzproblemen weiterer Windparks im dichtbesiedelten Deutschland ganz zu schweigen. ...

