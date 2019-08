Für Whiskyliebhaber war ein Fass in Schottland bisher das ultimative Investment. Der Brexit lässt viele umdenken. Deutsche Brennereien bieten ihnen bis zu neun Prozent pro Jahr - Zins, nicht Alkohol.

Thomas Lesniowski, einer der drei Chefs der Sauerländer Edelbrennerei, öffnet seine Schatzkammer. Eine Halle voller Whiskyfässer. Als die Tür aufgeht, steigt der Duft des verdunstenden Destillats in die Nase. Es riecht nach Vanille und Schokolade. Mal in hellem, mal in dunklem Eichenholz, stapeln sich die Fässer mehrere Meter hoch. Der Alkohol aus der Brennerei reift zunächst ein Jahr lang in Rotweinfässern; danach entwickelt der Whisky zwei Jahre lang sein Aroma in Bourbon-Fässern aus den USA. Trotz 28 Grad draußen ist es in der Halle kühl. Denn unter dem Boden liegt eine zwei Meter dicke Schicht aus Schotter. Sie wird im Sommer gewässert. "Je weniger die Temperatur schwankt, desto geringer ist der Verlust bei der Lagerung", sagt Lesniowski. Und das wirke sich positiv auf den Geschmack des Whiskys aus.

Weil Whisky lange lagern muss und so viel Kapital bindet, werben Anbieter um Anleger. Bei der Sauerländer Edelbrennerei leihen Anleger dem Unternehmen 9500 Euro für drei Jahre zu 2,914 Prozent Zins. Dafür gibt es ein 190-Liter-Whisky-Fass als Sicherheit für den Kredit. Nach drei Jahren können Anleger die 9500 Euro plus neun Prozent als Rückzahlung des Darlehens kassieren oder das Fass kaufen. Kosten: 9500 Euro plus 19 Prozent Mehrwertsteuer, also 11 305 Euro.

Halten sie das Fass, wird es für 50 Euro Miete pro Jahr bei der Brennerei gelagert und reift weiter. "Wollen die Fassbesitzer später an uns verkaufen, richtet sich der Preis nach dem Markt", sagt Geschäftsführer Lesniowski. Die Renditen können dann höher als 2,9 Prozent pro Jahr sein. Es bleibt aber das Risiko, dass es gerade ein Überangebot gibt, wenn der Anleger verkaufen will.

In Nullzinszeiten steigen mehr Anleger auf Whisky um. "Das Gros kauft schottische Single Malts, also Whiskys, die nur aus einer Destillerie stammen", sagt Marco Jansen vom Händler Whisky Investments. Derzeit wächst der Markt rasant. Laut Studie des Branchendienstes Rare 101 stieg die Zahl der bei Auktionen verkauften Flaschen schottischen Whiskys im vergangenen Jahr um 29 Prozent. Der Verkaufserlös stieg von 25 auf 42 Millionen britische Pfund. Im Schnitt waren Whisky-Investments sehr lukrativ. So legte der Index Apex 1000, der die britischen Auktionspreise abbildet, 2018 um 30 Prozent zu.Seltene schottische Whiskys werden auf Auktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...