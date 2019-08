In der kommenden Wochen steht die Veröffentlichung zahlreicher Konjunkturdaten an. Bestimmend an den Märkten bleiben jedoch politische Konflikte.

Handelsstreit, Brexit und jetzt auch noch eine Regierungskrise in Italien - während sich die Bilanzsaison dem Ende neigt, rücken erneut politische Konflikte in den Fokus der Anleger. Marktexperten rechnen auch in den kommenden Wochen nicht mit einer Beruhigung. "Uns steht ein heißer Börsenherbst bevor", sagt Robert Greil, Chefstratege von der Privatbank Merck Finck. Die Konflikte verschlechtern den ohnehin schon eingetrübten Konjunkturausblick.

Schon die vergangene Woche verlief an den Aktienbörsen turbulent. Nach dem deutlichen Kurseinbruch zu Monatsbeginn setzte der deutsche Leitindex seine Verlustserie fort. Die zwischenzeitlichen Gewinne vom Donnerstag schmolzen am Freitag gleich wieder dahin, so dass der deutsche Leitindex mit einem Minus von 1,28 Prozent bei 11.693 Punkten aus dem Handel ging. Auch der Euro Stoxx 50 gab seine Gewinne vom Vortag wieder ab und notierte zuletzt bei 3.333 Punkten. An den US-Börsen verzeichnete der Dow Jones ein Minus von 0,3 Prozent bei 26.287 Punkten. Der S&P 500 schloss 0,7 Prozent schwächer/stärker bei 2.918 Punkten.

Regierungskrise in Italien

Auf die Stimmung der Anleger drückte zum Ende der vergangenen Handelswoche insbesondere der drohende Zerfall der italienischen Regierung. Italiens Innenminister und Chef der rechtspopulistischen Lega, Matteo Salvini, hatte das Bündnis mit der populistischen 5-Sterne-Bewegung für arbeitsunfähig erklärt und forderte Neuwahlen. Damit steht die drittgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone vor einer ungewissen Zukunft.

In der Folge zogen sich Investoren aus den italienischen Staatsanleihen zurück. Der Renditeaufschlag der zehnjährigen italienischen Papiere zu den deutschen Papieren schnellte auf 239 Basispunkte nach oben und war damit so hoch wie seit Anfang Juli nicht mehr. Zinsstratege Christoph Rieger von der Commerzbank sagte, der Anstieg sei höher als er erwartet habe. "Die Unsicherheit spricht für höhere Risikoaufschläge, aber sobald die Unsicherheit sich gelegt hat, dürfte eine neue Mitte-Rechts-Regierung wohl keine Fiskal- und Wirtschaftspolitik verfolgen, die schlechter als die der aktuellen Regierung ist."

Der Kursrutsch bei den italienischen Staatsanleihen setzte sogleich auch die Bankaktien unter Druck. Der europäische Bankenindex Euro Stoxx Banks gab am Freitag rund ...

