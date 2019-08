Big Brother is taxing you: Steuerbehörden suchen auch in sozialen Netzwerken nach finanziellen Ungereimtheiten. Die Oberfinanzdirektion Nordrhein-Westfalen wollte gar mit Fake-Profilen an private Informationen kommen.

Das nordrhein-westfälische Finanzministerium ist nicht gerade zurückhaltend, wenn es um die eigene Außendarstellung geht. In einem Video auf Facebook zeigt die Behörde Beamte als Superhelden, die Euro-Münzen schweben lassen. "Du siehst sie nicht immer, aber sie sind immer da", sagt die Stimme im Off. Was Internetnutzern nicht klar sein dürfte: "Sie sind immer da" - das gilt auch für Facebook und womöglich sogar für die eigene Freundschaftsliste. Denn Finanzbeamte ermitteln in Netzwerken wie Instagram, LinkedIn oder eben Facebook, um Steuerhinterziehung zu bekämpfen. Das belegt eine Umfrage der WirtschaftsWoche bei den Finanzämtern und -direktionen.

NRW, Baden-Württemberg, Brandenburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Thüringen gaben an, auf öffentlich zugängliche Daten in Netzwerken zurückzugreifen. Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen und das Saarland wollten sich aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht äußern oder teilten lediglich mit, "im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben" zu handeln. Nur die Finanzverwaltung Sachsen-Anhalts schloss Ermittlungen in Netzwerken grundsätzlich aus.

Die Oberfinanzdirektion NRW dagegen hatte erst im Juni ein internes Dokument veröffentlicht. Ermittlungen auf Plattformen wie Facebook, heißt es darin, seien sogar erforderlich, "um steuerlich erhebliche Sachverhalte vollständig aufzuklären ...

