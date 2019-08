Flexible Arbeitszeiten oder gutes Gehalt - was ist Bewerbern wichtiger? Die meisten Personalverantwortlichen wissen es nicht, wie eine Umfrage zeigt. Denn HR-Manager schätzen den Stellenwert ihrer Angebote völlig falsch ein. In der Studie "War for Talents" befragte Marketagent im Auftrag vom WIFI Wien 518 Arbeitnehmer und 92 Personalverantwortliche aus Wien und Niederösterreich um ihre Meinung zu wichtigen Aspekten bei der Arbeitgeberwahl. Die Ergebnisse sind erschreckend: Was Bewerbern wichtig ist, wissen die wenigsten Personalverantwortlichen. Zugleich verdeutlicht die Studie aber auch den herrschenden Bewerbermangel: Nur 12 Prozent der befragten Arbeitnehmer waren in den letzten drei Monaten auf Jobsuche, knapp mehr als die Hälfte hat schon ...

