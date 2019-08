Ermittler sollen den "offenkundigen Suizid" Epsteins untersuchen. Dass sich bereits Verschwörungstheorien verbreiten, liegt auch an Donald Trump.

Nach dem Tod des in elitären Zirkeln bestens vernetzten US-Unternehmers Jeffrey Epstein in dessen Gefängniszelle hat das FBI Ermittlungen aufgenommen. Neben den Untersuchungen der Bundespolizei leitete Justizminister William Barr auch interne Ermittlungen im Ministerium in die Wege.

Dabei wird es vermutlich auch darum gehen, wie Epstein - der wegen sexuellen Missbrauchs minderjähriger Mädchen angeklagt war - allem Anschein nach gleich zweimal versuchen konnte, sich das Leben zu nehmen.

Barr teilte mit, er sei entsetzt darüber, dass Epstein nach einem "offenkundigen Suizid" in seiner Zelle in einem Bundesgefängnis in New York leblos aufgefunden wurde. "Herr Epsteins Tod wirft ernste Fragen auf, die beantwortet werden müssen." Mitarbeiter des Gefängnisses in Manhattan hatten die Leiche des Ex-Investmentbankers am Samstagmorgen gegen 6:30 Uhr Ortszeit in der Zelle entdeckt.

Schon kurz nachdem US-Medien über Epsteins Tod berichtet hatten, wurde über die genauen Umstände seines Todes spekuliert. Vor allem in den sozialen Medien verbreiteten sich Verschwörungstheorien. Ein solche verbreitete auch US-Präsident Donald Trump weiter, indem er einen Beitrag des US-Comedians Terrence Williams retweetete.

In seinen Tweet deutete Williams an, dass Ex-Präsident Bill Clinton mit Epsteins Tod zu tun haben könne. Epsteins habe "Informationen" über Clinton gehabt - und sei nun tot.

Trump Gegner spekulieren dagegen, ...

