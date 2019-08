Die meist friedlichen Demonstrationen in Hongkong sind wieder in Gewalt umgeschlagen. Die Polizei setzte Tränengas gegen Protestler ein.

In Hongkong haben tausende Menschen das zehnte Wochenende in Folge gegen die Peking-treue Regierung von Carrie Lam protestiert. Am Sonntag schlugen die meist friedlichen Kundgebungen zum Teil in Gewalt um. Im Stadtteil Sham Shui Po versammelten sich überwiegend junge Leute vor einer Polizeiwache.

Die Polizei setzte Tränengas gegen sie ein und versuchte vergeblich, die Menge zu zerstreuen. Im nahe gelegenen Stadtteil Cheung Sha Wan bewarfen einige Demonstranten Polizisten mit Gegenständen, die mit dem Einsatz von Tränengas reagierte.

Mehr als tausend schwarz gekleidete Demonstranten füllten den dritten Tag in Folge die Ankunftshallen des internationalen Flughafens in der chinesischen Sonderwirtschaftszone und forderten in Sprechchören: "Befreit Hongkong!"

Im Victoria Park im Stadtzentrum versammelten sich bei brütender Hitze junge und ältere Menschen, darunter auch Familien mit Kindern. Sie warfen der Polizei Brutalität gegenüber den Demonstranten vor und ...

