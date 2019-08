Um die Klimaziele zu erreichen, müsse Deutschland den Braunkohleabbau einstellen, forderte die Klimaaktivistin. Der Zustand des Forst mache sie traurig.

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg hat mit dem Braunkohletagebau Hambach und dem angrenzenden Hambacher Forst einen symbolträchtigen Ort der Klimabewegung besucht. Die 16-Jährige schilderte am Samstag, wie schwer ihr der Anblick des Tagebaus im Rheinischen Revier gefallen sei: "Es war so gewaltig, so verheerend und es macht mich irgendwie traurig."

Die Braunkohle trage mit zur ökologischen Krise bei. Um die Klimaziele zu erreichen, dürfe Deutschland keine weitere Kohle verbrennen, sagte sie unter Hinweis auf Wissenschaftler. Sie fühle auch mit den Menschen, die wegen des Tagebaus wegziehen müssten.

Der Kampf um den Hambacher Forst, der für den fortschreitenden Tagebau gerodet werden ...

