US-Geldhäuser wie Goldman Sachs geben optimistische Prognosen für Gold ab. Die Investoren wetten mit zusätzlichen Milliarden auf steigende Preise.

Es gibt Marktentwicklungen, die selbst die hochbezahlten Experten der großen US-Investmentbanken nicht vorhergesehen haben. Eine davon ist die Goldrally der vergangenen Wochen. Seit dem Ausbruch aus einer über sechs Jahre stabilen Handelsspanne gibt es für den Goldpreis kein Halten mehr. Seit Ende Mai hat sich das Edelmetall um 17 Prozent verteuert und wird aktuell über der Marke von 1.500 Dollar pro Feinunze (rund 31 Gramm) gehandelt.

Die Investmentstrategen von Goldman Sachs sahen sich daher vergangene Woche dazu veranlasst, ihre Zwölfmonatsprognose für den Goldpreis von 1.475 Dollar pro Unze auf 1.600 Dollar hochzusetzen. Die Konkurrenz von JP Morgan notiert: Gründe für einen schwächeren Goldkurs gebe es derzeit kaum.

Und Michael Widmer, Metallexperte bei der Bank of America Merrill Lynch (BofA), sieht mittelfristig sogar ein neues Rekordhoch in Reichweite: "Es besteht die Möglichkeit, dass der Goldpreis in den nächsten zwei bis drei Jahren auf 2.000 Dollar pro Unze steigt." Das bisherige Rekordhoch erreichte der Goldpreis mit 1.900 Dollar im Mai 2011 auf dem Höhepunkt der Euro-Krise.

Lange waren die Goldinvestoren nicht mehr so optimistisch: Die Aussicht auf dauerhaft niedrige oder gar negative Realzinsen in den USA und Europa sowie die Sorge vor einer Eskalation im Handelskonflikt treiben professionelle Anleger in das Edelmetall. Das zeigt sich insbesondere an den Zuflüssen in physisch gedeckte Gold-Indexfonds (ETFs), die das Mittel der Wahl von Hedgefonds-Managern wie Ray Dalio oder John Paulson sind.

Bei diesen Finanzprodukten lagern die ETF-Anbieter für jeden gezeichneten Fondsanteil eine bestimmte Menge Gold ein. Daten des Finanzdienstes Bloomberg zufolge ist die von ETFs verwaltete Goldmenge auf über 77 Millionen Unzen gestiegen. Das entspricht rund 2.?180 Tonnen. Höher war der Goldbestand der Indexfonds zuletzt 2013.

Beim derzeitigen Goldpreis stecken damit rund 118 Milliarden Dollar in den Edelmetallfonds. Und eine Trendumkehr ist nicht in Sicht, schreiben die Goldman-Sachs-Analysten: "Gold könnte weiter steigen, getrieben von ETF-Zuflüssen von Portfoliomanagern, die nach wie vor unterdurchschnittlich viel Gold halten." Die Analysten verdoppeln daher auch ihre Prognose für ETF-Zuflüsse im Jahr 2019 von 300 auf 600 Tonnen.

Gründe, in Gold zu investieren, gibt es derzeit jedenfalls reichlich: Einer davon ist die Eskalation im Handelskonflikt zwischen den USA und China. Anfang vergangener Woche hatte US-Präsident Donald Trump neue Zölle auf chinesische Waren angekündigt. Im Gegenzug hatte die chinesische Zentralbank den Yuan so stark abwerten lassen, dass ein Dollar mehr als sieben Yuan kostete. Diese Grenze galt jahrelang als "rote Linie" der chinesischen ...

