Die Fresenius Medical Care-Aktie musste in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres herbe Verluste hinnehmen. Von Oktober bis zum 21. Dezember fiel der Kurs der Aktie auf 55,72 Euro zurück und bildete auf diesem Niveau das 2018er Jahrestief aus. Ihr Ende fand die Abwärtsbewegung erst am 4. Januar auf dem Niveau von 55,44 Euro. Anschließend startete eine neue Aufwärtsbewegung. Sie erreichte am 3. Mai bei 76,68 Euro das aktuelle 2019er Jahreshoch. Danach ging der Wert wieder in einen neuen Abwärtstrend ... (Dr. Bernd Heim)

