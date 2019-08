Bis in den späten Juli setzte die Dialog Semiconductor-Aktie ihre dynamische Rallye sehr eindrucksvoll fort. Es gelang den Käufern dabei, den Widerstandsbereich um 39,75 Euro zu überwinden und die Aktie am 1. August auf ein neues Jahreshoch bei 41,82 Euro ansteigen zu lassen. Hier setzte eine Konsolidierung ein. Sie führte den Wert bis zum 5. August auf ein Tief bei 38,65 Euro zurück. Eine auf diesem Niveau gestartete Erholung ließ den Kurs in der Vorwoche bis zum Freitagmorgen auf 41,31 Euro ansteigen. ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...