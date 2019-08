Die Aktie der Commerzbank hat einen desaströsen Monatsanfang hinter sich. Ausgehend noch von 6,29 Euro am 1. August verloren die Papiere von Deutschlands zweitgrößter Bank bis vergangenen Donnerstag bereits mehr als zehn Prozent. Dann wurde am Freitag bekannt, dass der Bund nach der gescheiterten Fusion des Geldhauses mit der Deutschen Bank nun offenbar seine Beteiligung an der Commerzbank prüft. In der Folge rutschten die Papiere bis Handelsschluss noch einmal um mehr als drei Prozent auf nur noch ... (Achim Graf)

