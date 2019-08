Die Aktie der Deutschen Post AG konnte sich im Juni und Juli von den vorangegangenen Verlusten erholen und wieder ansteigen. Das Hoch dieser Bewegung wurde am 25. Juli bei 30,66 Euro markiert. Danach übernahmen die Bären mit Nachdruck das Ruder. Sie ließen die Aktie in eine steile Abwärtsbewegung übergehen. Zum Monatswechsel wurde die 50-Tagelinie unterschritten, was eine weitere Beschleunigung des Trends nach sich zog. Im Tief fiel die Aktie bis zu 5. August bis auf 27,78 Euro zurück. Hier gelang ... (Dr. Bernd Heim)

