Die Aktie der Heidelberger Druckmaschinen AG ist am Freitagnachmittag mit einem Wochenschlusskurs von 0,92 Euro aus dem Handel gegangen. Damit ist der Wert auf der unteren Kante der Seitwärtsbewegung angekommen, die sich seit dem 19. Juli im Chart ausgebildet hat. Die Käufer dürften das Wochenende deshalb in Alarmstimmung verbracht haben, denn schon am Montag droht der Aktie weiteres Ungemach. Dieses könnte in Form eines fortgesetzten Abwärtstrends und des Beginns einer neuen Abwärtswelle über die ... (Dr. Bernd Heim)

