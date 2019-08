Bei der Covestro-Aktie keimte im Juni und Juli zweimal kurzfristig wieder Hoffnung auf. Diese erwies sich jedoch schnell als trügerisch. Obwohl die 50-Tagelinie zweimal deutlich überwunden werden konnte, war der Anstieg nicht nachhaltig und hatte deshalb keinen dauerhaften Bestand. Der jüngste Rückfall unter den EMA50 ließ die Aktie in einen steilen kurzfristigen Abwärtstrend übergehen. Dieser führte am 7. August zu einem Test des Jahrestiefs bei 38,43 Euro. Es war erstmalig am 3. Juni ausgebildet ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...