Saudi Aramco übernimmt einen 20-prozentigen Anteil der Öl- und Chemikaliensparte des indischen Mischkonzerns. Der Deal umfasse alle Raffinations- und Petrochemieaktivitäten von Reliance.

Saudi Aramco, die größte Erdölfördergesellschaft der Welt, übernimmt einen 20-prozentigen Anteil der Öl- und Chemikaliensparte des indischen Mischkonzerns Reliance. Das kündigte Reliance-Chef Mukesh Ambani am Montag auf der Hauptversammlung in Mumbai an.

Der Deal umfasse alle Raffinations- und Petrochemieaktivitäten von Reliance, einschließlich der Raffinerie Jamnagar - der weltweit größten. Saudi Aramco wird die Raffinerie auch langfristig mit 700.000 Barrel Öl pro Tag versorgen, sagte Ambani.

Ölgiganten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...