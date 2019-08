Der niederländische Finanzdienstleister ING Group N.V. (ISIN: NL0011821202) wird am heutigen Montag eine unveränderte Zwischendividende in Höhe von 0,24 Euro an seine Aktionäre ausschütten. Ex-Dividenden Tag für die Zwischendividende war der 5. August 2019. ING zahlt seine Dividende in Form einer Zwischen- und einer Schlussdividende an die Aktionäre. Für 2018 wurden insgesamt 0,68 an Dividende bezahlt (0,24 Euro Zwischendividende und ...

