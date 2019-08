++ Goldman Sachs sieht zunehmendes Rezessionsrisiko in den USA ++ Lega-Chef Salvini fordert Neuwahl für Posten des Ministerpräsidenten ++ EURUSD rutscht unter 1,12er-Marke ++ DE30 am Montagmorgen bei 11.800 Punkten ++In der vergangenen Woche drehte sich alles um die Abwertung des chinesischen Yuans, die Sorge um einen möglichen Währungskrieg zwischen den USA und China auslöste. Die USA beschuldigten China der Währungsmanipulation und seitdem erhielten die Anleger gemischte Signale an der Handelsfront: Einerseits stabilisierte die PBoC den Yuan, um zu zeigen, dass man die eigene Währung nicht als Werkzeug im Handelsstreit nutzen werde. Andererseits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...