Eine 165-jährige Firmengeschichte sind keine Selbstverständlichkeit, schon gar nicht, wenn es sich dabei um ein ostdeutsches Unternehmen handelt, das in dieser Zeit zwei Weltkriege und drei politische Systemwechsel überstehen musste. Dem Gummiverarbeiter Teguma in Halberstadt im Westen von Sachsen-Anhalt ist das gelungen.

Vom technischen Geweben zu Gummi-Textil-Verbunden

Angefangen hat alles im Jahr 1854, als ein Halberstädter Textilproduktehersteller namens Wilhelm Kux mit der Gummiimprägnierung textiler Gewebe zu experimentieren begann. Er folgte damit dem Amerikaner Charles Good-year, der 1839 zufällig die, als Vulkanisation bezeichnete, Schwefel-Vernetzung von Naturkautschuk entdeckt und damit die Grundlage der Gummiherstellung gelegt hatte. Damit beschichtete Gewebe bleiben über einen weiten Temperaturbereich elastisch, kleben nicht und sind wasserdicht. Um den Beschwerden der Mitbewohner über die Geruchsbelästigung durch die Gummidämpfe seiner Experimente zu entgehen, ließ er 1856 mit der Unterstützung seiner im Bankgeschäft tätigen Brüder eine Weberei am Stadtrand von Halberstadt errichten, wo sich noch heute der Firmensitz befindet. Dort produzierte er "Technische Gewebe", die er zunehmend mit Gummiimprägnierungen ausrüstete. Produktbeispiele jener Zeit sind Stoffe für Regenmäntel, Zelte, sowie wasserfeste Schuhe und Postsäcke. 1869 stellte Wilhelm Kux mit Carl Ebel (1838 - 1907) einen innovativen Techniker ein, dem er bereits 1870 das gesamte Unternehmen verkaufte und sich in den Ruhestand zurückzog. Carl Ebel brachte zahlreiche neue Gewebe/Gummi-Produkte auf den Markt, insbesondere gummierte Feuerwehrschläuche, die in viele Länder exportiert und deren Qualität mehrfach ausgezeichnet wurde. Daneben wurden Gummistiefel und Vollgummireifen für Kutschen hergestellt. 1903 wurde er vom preußischen König für die Erfindung eines gummierten Riemens ausgezeichnet. Das Unternehmen florierte, beschäftigte mehrere Hundert Mitarbeiter und zählte zu den führenden Gummiverarbeitern Europas. Die Söhne von Carl Ebel bauten das Unternehmen weiter aus. Der Armeebedarf an wasserfesten Produkten während des Ersten Weltkriegs lies das Unternehmen sprungartig weiter wachsen. Während der 1930iger Jahre kam das Unternehmen durch die Weltwirtschaftskrise zeitweilig zum Stillstand. Erst die Vorbereitungen auf den Zweiten Weltkrieg bescherten der "Schlauch- und Tuchfabrik" wieder einen Aufschwung, wodurch der Personalstand wieder auf mehr als hundert Arbeiter anstieg. Den Zweiten Weltkrieg überstand das Unternehmen, inzwischen geführt von der dritten Ebel-Generation, weitgehend unzerstört. In der kurzen Zeit der Zugehörigkeit zum amerikanischen Einflussbereich wurde die Vorkriegsproduktion von Planen, Gummistiefeln und Keilriemen wieder aufgenommen. Nachdem Halberstadt durch einen Gebietstausch unter sowjetische Verwaltung kam, kam es zur Enteignung ehemaliger Wehrmachts-Zulieferbetriebe. Auch die "Schlauchfabrik Kux Nachfolger" war davon betroffen. Aber nicht jede Enteignung wurde unmittelbar durch Austausch der Betriebsleitung praktisch vollzogen, sodass die Brüder Ebel in ihren Positionen verbleiben konnten. Letztendlich beschlagnahmte die Rote Armee am 11. August 1948 doch noch Maschinen und Infrastruktur und transportierte sie ab. Aber auch diesmal konnte das Unternehmen, zwar in kleinerem Rahmen, aber doch weiterarbeiten. Nach der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik (07.10.1949) stieg der Staatseinfluss auf das Unternehmen, weshalb sich Karl Ebel III 1951 entschloss, aus dem Unternehmen auszuscheiden und die DDR zu verlassen. Sein Hälfte-Anteil, der zuvor in ein eigenes Unternehmen ausgelagert worden war, wurde vom Staat übernommen und in Treuhandschaft ...

