++ Europäische Aktienmärkte eröffnen zum Wochenbeginn höher ++ Deutsche Wirtschaft dürfte im zweiten Quartal in eine Rezession geraten sein ++ DE30 kämpft weiterhin unterhalb eines wichtigen Widerstands ++Trotz der Tatsache, dass die US-Indizes am Freitag niedriger schlossen, zeigten sich sowohl asiatische als auch europäische Anleger wenig beeindruckt. Unmittelbar nach der Eröffnung der großen europäischen Märkte können ordentliche Zuwächse beobachtet werden, wobei der DE30 zum Zeitpunkt des Schreibens mit einem Anstieg von fast 1% outperformt. Trotz der jüngsten BIP-Daten aus Deutschland schrecken Anleger in Europa (bzw. Deutschland) nicht vor risikoreichen Anlagen zurück. Die Medianschätzung ...

