Der angeschlagene Touristikkonzern Thomas Cook braucht wieder Geld. Zwar steht inzwischen ein Rettungsplan. Dieser sieht vor, dass voraussichtlich im Oktober der chinesische Mischkonzern Fosun die Mehrheit übernimmt. Insgesamt wollen Fosun und beteiligte Banken rund 750 Millionen Pfund in das Unternehmen bringen. Außerdem sollen die meisten Bankkredite und Anleihen in Eigenkapital umgewandelt werden. Dennoch: Thomas Cook will weitere Kapitalspritze! In der Zwischenzeit muss das Geschäft ja auch ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...