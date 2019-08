Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist so niedrig wie lange nicht mehr. Nur 6,2 Prozent der 15- bis 24-Jährigen in Deutschland ist ohne Job.

Noch nie waren im wiedervereinigten Deutschland so wenige junge Menschen ohne Arbeit wie im Jahr 2018. Wie das Statistische Bundesamt am Montag berichteten, lag die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen im vergangenen Jahr in Gesamtdeutschland bei 6,2 Prozent. In den neuen Bundesländern betrug sie dabei 8,6 Prozent, ...

