Früher gang und gäbe, heute die Ausnahme: Milch in Glasflaschen. Netto Marken-Discount ändert das und verkauft ab sofort in weiten Teilen Süddeutschlands regional erzeugte Milch in Mehrweg-Glasflaschen. Deren Vorteil liegt laut Netto auf der Hand: Im Vergleich zu den weit verbreiteten Einweg-Getränkekartons oder PET-Flaschen sind Mehrweg-Glasflaschen die nachhaltigere Lösung. Zudem schonen kurze Transportwege aufgrund der Partnerschaft mit den Brauereien aus der Region Klima und Umwelt zusätzlich. Mehrweg hat bei Netto übrigens Tradition: Schon lange bietet der Lebensmittelhändler bundesweit unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...