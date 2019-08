Die Europäische Investitionsbank ist mächtig, aber schwerfällig. Nun soll ausgerechnet sie der neuen Kommissionspräsidentin von der Leyen dabei helfen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird.

Es war ein Fall aus der Rubrik "Dumm gelaufen": Zwei Jahre nach der Kreditvergabe listete der Autobauer die erreichten Einsparungen auf. Eine CO2-Minderung um rund 20 Prozent gegenüber "leistungsgleichen freisaugenden Motoren" sei dank des Forschungsprojekts erzielt worden, hieß es in dem Brief an die Europäische Investitionsbank (EIB).

Rückmeldungen wie diese gehören zum normalen Geschäft, wenn die EIB Darlehen an Unternehmen vergibt. Allerdings handelte es sich in diesem Fall um Volkswagen - und ein Teil der 400 Millionen Euro war in die Entwicklung von Schummelsoftware geflossen.

EIB-Präsident Werner Hoyer war"wütend", als die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf im vergangenen Jahr bestätige, dass seine Institution getäuscht wurde. Der Konzern kam dennoch milde davon: Volkswagen spendete zehn Millionen Euro an ein Umweltprojekt und bekommt vorerst keine neuen Kredite von der EIB. Keine wirklich abschreckende Strafe für ein Unternehmen, das zwischen 2005 und 2015 vier Milliarden Euro an öffentlich finanzierten Krediten aus Luxemburg erhalten hatte.

Die VW-Affäre ist eines der dunklen Kapitel in der Geschichte der EIB, die 1958 gegründet wurde, um Investitionen in Innovationen und Infrastruktur zu stärken und für Wachstum in Europa zu sorgen.

Geht es nach dem Willen von Ursula von der Leyen, soll bald sogar das erfreulichste Kapitel ...

