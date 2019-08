Österreicher und grosse Visionen, das wird an der Börse leider oft mit Skepsis gesehen. Vor wenigen Wochen habe ich über die Konstellationen bei FACC und AT&S geschrieben, beide haben sich jetzt zwar nicht wirklich neu erfunden, aber mächtige Wachstumsschritte gesetzt, Zukunftsthemen als Investmentstory, die Aktien springen aber nicht an. Auch hinter dem ams-Vorpreschen bzgl. Osram steckt ein mächtiger Wachstumsschritt. ams bietet nunmehr 38,5 Euro je Osram-Aktie. Das ist eine Prämie von 10 Prozent gegenüber dem Angebot von Bain Capital und Carlyle Group, die 35 Euro auf den Tisch legen wollen. So weit, so gut ... für Osram. Die Aktie steigt natürlich. ams ist hingegen heute unter Druck, die Finanzierung eines rund 4 Mrd.-Dings ist ...

