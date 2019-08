Aphria, Aurora Cannabis und GW Pharmaceuticals haben zuletzt sehr starke Quartalszahlen beziehungsweise Ausblicke geliefert. Die Aktien konnten daraufhin zum Teil deutliche Kursgewinne verbuchen. In dieser Woche steht mit Canopy Growth nun der nächste Cannabis-Player in den Startlöchern. Am Mittwoch, 14. August, wird das Unternehmen die Zahlen zum ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 präsentieren. Hier darf man gespannt sein, ob Canopy Growth den starken Vorgaben der Konkurrenz folgen ...

