Die BMW-Aktie befindet sich in einem intakten kurzfristigen Abwärtstrend und auch zu Beginn der neuen Handelswoche setzte sich die Schwäche zunächst fort. Zwar gelang es dem Wert, sich in den ersten Handelsstunden noch oberhalb des Tiefs vom Freitag bei 60,62 Euro zu behaupten, doch den entscheidenden Kampf scheinen die Bullen zu verlieren. Da das Tief vom Freitag unterhalb des am 3. Juni bei 61,14 Euro ausgebildeten Tiefs lag und auch der Schlusskurs vom Freitag mit 61,03 Euro das Junitief unterschritt, ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...