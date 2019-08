BYD Aktie: Wichtiger Punkt erreicht BYD hat am Montagmorgen mit einem Abschlag in Höhe von wenigen Promille ein Zeichen gesetzt. Der Wert hält sich an einer bedeutenden Untergrenze auf und dürfte kurzfristig nicht mehr unter Druck geraten. Das heißt, der mittelfristige Abwärtstrend könnte an dieser Stelle nun beendet werden, auch wenn keine neuen Nachrichten an den Markt gelangt sind. BYD: 5 Euro im Auge behalten Dabei rutschte der Kurs auf einen Wert von 5 Euro bzw. knapp darunter und hält sich ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...