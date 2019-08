Der Maschinenbauer und promovierte Verfahrenstechniker Dr. Axel Kobus kam 1999 als Prozessingenieur und Technikumsleiter zu Degussa Hüls nach Marl. Nach verschiedenen weiteren Managementpositionen im In- und Ausland, unter anderem als Leiter Global Supply Chain Management, strategischer Einkauf und Engineering im Geschäftsgebiet Initiators in Ohio, USA, übernahm Kobus 2010 die Funktion des Growth Line Leiters Fibres and Membranes mit Verantwortung für Legaleinheiten in Österreich und UK. Seit 2016 war Kobus Vice President und General Manager für die Produktlinie Fibres, Membranes & Specialties am Standort Marl und zusätzlich konzernweit verantwortlich für das Innovations- und Wachstumsfeld Membranen bei Evonik.

Das Geschäftsgebiet Process Technology & Engineering von Evonik hat zum Ziel, bestehende Anlagen zu optimieren, Verfahren stetig weiterzuentwickeln und neue Technologieentwicklung voranzutreiben, die den Konzernnutzen für das Geschäft vergrößert.

Dr. Wilhelm Otten leitete das Geschäftsgebiet Process Technology & Engineering von Januar 2015 bis Juni 2019. Von 2011 bis November 2018 war Otten Vorstandsvorsitzender der Namur und hat dieses Amt im vergangenen Herbst an Dr. Felix Hanisch, Bayer, abgegeben.

