Die Aktie des US-amerikanischen Chipentwicklers Advanced Micro Devices (AMD) musste Ende Juli/Anfang August durch die Entwicklungen im chinesisch-amerikanischen Handelskonflikt eine Korrektur über sich ergehen lassen. Dabei verlor der Kurs rund 16 Prozent an Wert. Zum Ende der vergangenen Woche ging es dann wieder kräftig nach oben. Am Donnerstag stieg die Aktie per Kurslücke um mehr als 14 Prozent an, am Freitag ging es um weitere knapp 3 Prozent aufwärts. Bei 35,55 US-Dollar wurde ein neues 13-Jahres-Hoch ... (Alexander Hirschler)

