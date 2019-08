Die neue Woche beginnt für die Aktie von Klöckner & Co. mit deutlichen Abschlägen, bis in zum Nachmittag büßt der Anteilsschein mehr als 6 Prozent an Wert ein und ist damit zweitschlechtester Performer im SDAX. Am 22. Juli hatte die Aktie bei 4,18 Euro ein neues Allzeittief markiert. Nach den Zahlen zum zweiten Quartal, die das Unternehmen am 31. Juli vorgelegt hat, setzte eine Erholungsbewegung ein. Sie ließ den Kurs in wenigen Tagen um fast 20 Prozent ansteigen. Dementsprechend sind die Verluste ... (Alexander Hirschler)

