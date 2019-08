(shareribs.com) Frankfurt / New York 12.08.2019 - Papiere von Mologen und MagForce bewegen sich am Montag nach oben. Unter Druck liegen derweil Evotec und MophoSys. An der Wall Street klettern Puma Biotech kräftig, insgesamt bleibt der Sektor aber schwach. Der DAX verliert rund eine stunde vor Handelsschluss 0,2 Prozent auf 11.675 Punkte, belastet von Deutsche Bank, ThyssenKrupp und Continental. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...